Inaugurarea Pasajului Berceni, amânată. Care este noul termen anunțat Pasajul rutier Berceni nu va fi dat in folosința in luna aprilie, așa cum se stabilise, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. "Am cerut constructorului ca pana pe maximum 15 iunie, inclusiv cu perioada de recepție a lucrarii, pasajul sa fie dat in trafic! Acesta va suporta penalitațile contractuale și legale pentru neindeplinirea graficului conform contractului.", a scris pe Facebook Scrioșteanu. Potrivit acestuia, au existat circumstanțe atenuante pentru antreprenor cu privire la termenul de finalizare a lucrarilor pentru acest pasaj, dar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor analizeaza un nou plan tarifar pentru roviniete, modificarea actualului model de calcul fiind un angajament asumat in PNRR.Rovinietele s-ar putea scumpi cu un procent intre 39 și 66%In cazul autovehiculelor cu masa mai mica de 3,5 tone, rovinieta actuala va…

- Catalin Urtoi, consilierul onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu sustine ca autostrada A7 Ploiesti-Pascani va fi finalizata in anul 2025, cu un an mai devreme decat este prevazut in PNRR, in timp ce autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures va fi gata pana in anul 2030.Catalin…

- Premierul Ciuca a anuntat, luni, ca ambasadorul Ucrainei in Romania a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a da autoritatilor romane aprobarea de a verifica lucrarile din zona Canalului Bistroe.Intrebat despre lucrarile de dragare din zona Bistroe, premierul a spus ca a discutat si…

- Ministerul Energiei a anunțat luni, 6 februarie, cand va fi gata centrala de la Iernut, unul dintre cele mai așteptate proiecte de generatoare de energie electrica. Centrala avea ca termen inițial de punere in functiune finele anului 2020.Guvernul nu știe exact in ce stadiu sunt lucrarile…

- Conturile de Facebook si Instagram ale fostului presedinte american Donald Trump vor fi din nou active, dupa ce a fost suspendate timp de de doi ani, dupa asaltul sustinatorilor sai asupra Capitoliului..Compania de social media a precizat intr-o postare pe blog ca a "pus in aplicare noi masuri…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA organizeaza licitatie deschisa pentru inlocuirea elementelor componente ale suprastructurii caii ferate pe raza Sucursalei Regionalei CF Iasi, astfel incat trenurile sa poata atinge viteza de 120 km/h, suma maxima estimata a lucrarilor ajungand la 531,046…

- Amazon.com a desfiintat miercuri locuri de munca in Statele Unite, Canada si Costa Rica, ca parte a unui plan de a concedia 18.000 de angajati, a declarat gigantul comertului electronic intr-o nota adresata personalului vazuta de Reuters.Concedierile sunt cele mai recente din sectorul tehnologic…

- Avansul inflatiei "inghite" incet cresterile salariale real pozitive, dar mai exista cateva ramuri ale industriei unde angajatii n-ar trebui sa se simta loviti de criza costului vietii.Datele prezentate in cursul acestei saptamani de Institutul National de Statistica (INS) prezinta situatia…