- Stocurile de cereale din Ucraina vor putea fi exportate și cu trenurile, prin Republica Moldova pana in Portul Galați. Autoritatile romane au terminat lucrarile la linia de cale ferata cu ecartament larg, care acum poate fi folosita direct de garniturile din Ucraina.

- Contractul de amenajare a arterei Calea Eroilor, care face legatura intre cele doua parcuri in cre se afla operele marelui sculptor Constantin Brancusi, a fost prelungit pana la sfarsitul acestui an.

Formatia Farul Constanta a invins echipa FC Brasov, scor 3-1, intr-un meci amical disputat un teren din Campo Verde, in zona Ghimbav, potrivit news.ro

- Autoritatile au inaugurat, marti, primul pod rutier construit de la zero, in ultimii 30 de ani, pe un drum national din judetul Buzau. Este vorba despre podul de la Cislau, peste raul Basca Chiojdului, a carui constructie a inceput in noiembrie 2020.

- Astazi, 30 mai, incep inscrierile copiilor nou-veniți la gradinița pentru anul școlar 2022-2023 . Locurile nu se ocupa in ordinea inscrierilor, transmite Inspectoratul Scolar Judetean (IȘJ) Brașov. Inscrierile la gradinița pentru anul școlar 2022-2023, a copiilor nou-veniți se face incepand de astazi,…

- Autoritațile sunt decise sa trateze mult mai serios situația cladirilor care prezinta risc seismic mare. Un proiect de lege care exista deja și care mai mai are nevoie de niște pași pentru a se putea aplica va interzice “inchirierea sau cedarea in comodat/ folosința a spațiilor cu destinația de locuința…

- In prezent, la lacul Bodi din stațiunea Mogoșa au loc ultimele lucrari de consolidare a malului stang. Aceste lucrari au fost prevazute in planul de masuri dispus de Administrația Naționala Apele Romane prin Administrația Bazinala de Apa Someș – Tisa. Autoritațile din Baia Sprie spun ca vor continua…

- Star Assembly va construi o gradinița cu program prelungit la Sebeș. Dupa finalizarea lucrarilor, aceasta va fi donata Primariei Compania Star Assembly va construi in municipiul Sebeș o gradinița cu program prelungit, cu predare in limba germana. Dupa finalizarea lucrarilor, gradinița va fi cedata in…