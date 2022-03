Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Romaniei la Sevilla in colaborare cu Institutul Cultural Roman de la Madrid, Universitatea Sevilla (US) și Facultatea de Filologie au organizat pe 03 martie a.c., o serie de intalniri literare cu scriitorul roman – Mircea Cartarescu. Programul vizitei a fost structurat pe doua…

- Ion Țiriac și mega-proiectul din Otopeni. Omul de afaceri a vandut turneul de la Madrid, dar nu poate sta departe de investițiile facute in sport. Miliardarul a ridicat un patinoar ultramodern in zona Otopeni, inaugurat in 2016, dar are planuri și mai mari. Ion Țiriac vrea sa construiasca un adevarat…

- “Muzica oglindeste toate misterioasele ondulatii ale sufletului, fara putinta de prefacatorie” – George Enescu In perioada 17 martie – 20 iunie a.c. Consulatul General al Romaniei la Sevilla in colaborare cu Institutul Cultural Roman de la Madrid si cu sprijinul Muzeului Interactiv al Muzicii Malaga…

- Consulatul General al Romaniei la Sevilla si Institutul Cultural Roman de la Madrid impreuna cu Universitatea Sevilla si Facultatea de Filologie, organizeaza in data de 03 martie a.c., o serie de de intalniri literare cu renumitul scriitor roman Mircea Cartarescu. Programul evenimentelor: Universitatea…

- Concursul „Susținem jocurile olimpice de iarna”, februarie, 2022 s-a incheiat.Proiectul este organizat in cadrul Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”, Seini, cu susținerea Primariei orașului Seini, parteneri:Academia Olimpica Filiala MM și AJSPTMM . „Elevii din cadrul Liceului Tehnologic Agricol…

- Borderline Art Space gazduieste in perioada 16 februarie – 20 martie 2022 expozitia artistului iesean Radu Carnariu. Intitulata Egolutionary, expozitia curatoriata de Cristian Nae se deschide miercuri, 16 februarie, de la ora 18:00. Accesul se face cu respectarea normelor sanitare in vigoare. Argument…

Mihai Eminescu celebrat cu cinste și prețuire de preșcolari și cadre didactice: Gradinița din Alba Iulia unde proiectul „Eminescu și copiii" a devenit tradiție

- Expoziția „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane” are un succes rasunator in Spania, anunța Ministerul Culturii din Romania care citeaza un comunicat de presa al Guvernului spaniol. Muzeul care o gazduiește este cel mai vizitat din Spania in 2021. Expoziția este gazduita…