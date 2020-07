Înapoi la STAREA DE URGENȚĂ! Vor cu tot dinadinsul. Nelu Tătaru dă cea mai proastă veste In acest context, ministrul Sanatații, Nelu Tataru vine cu o serie de precizari. Intrebat daca Romania va intra iar in stare de urgența, acesta susține ca „daca unii vor vrea cu tot dinadinsul” atunci se va intampla acest lucru. Totodata, Tataru a subliniat faptul ca totul depinde de cetațeni și de masurile pe care ei le respecta. „Deocamdata nu cred ca ajungem la stare de urgenta dar daca unii din noi vor vrea cu tot dinadinsul, vom ajunge. Unii trebuie sa tratam, unii tredbuie sa testam, unii trebuie sa carantinam si multi trebuie sa respecte regulile. Nerespectand regulile, asta va face… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

