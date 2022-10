Înapoi la cărbune Ma relaxez uneori privind cu interes imaginile transmise „live” de camerele WEB din mai multe locuri din lume. Așa am observat cum pe raul Elba din Germania unele barje transporta voinicește gramezi unsuroase de carbune. De carbune pentru termocentralele pe care cu doar puțin timp in urma nemții au inceput sa le inchida, pentru a […] Articolul Inapoi la carbune apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea conductelor care aprovizionau Germania cu gaz rusesc, deși pare, pentru anumite persoane, a fi un act eroic, care va asigura „independența” energetica a nemților, este de, fapt, o declarație de razboi din partea SUA. Indiferent daca execuția a fost facuta de polonezi, de britanici sau chiar…

- In 1938, sperand ca Germania se va potoli și nu va mai cere alte teritorii, Franța și Anglia au facut presiuni asupra conducerii Cehoslovaciei sa accepte cererea lui Hitler care voia partea vestica a țarii. Deși Cehoslovacia avea o formidabila linie defensiva, conducerea țarii a fost nevoita sa accepte…

- Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au descoperit la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor o remorca, care figureaza in bazele de date ca fiind furata din Germania, scrie vremeanoua.ro. In data de 01 septembrie a.c., in jurul orei 18.45,…

- Legaturile Asociației Județene de Fotbal Bacau cu Germania devin din ce in ce mai stranse. Pe langa parteneriatul cu Asociația de Atletism și Fotbal din Westfalia, care s-a concretizat, de-a lungul anilor, prin mai multe acțiuni, AJF Bacau a mai facut un pas in aceasta direcție. Concret, zilele trecute,…

- Delegația Romaniei la Campionatele Europene de atletism in aer liber de la Munchen (Germania) cuprinde și patru sportivi legitmați la cluburi din județul nostru: aruncatoarea de ciocan Bianca Ghelber (SCM Bacau), aruncatorul de disc Alin Firfirica, saritorul in lungime Gabriel Bitan și participantul…

- In marea sa inteligența, Uniunea Europeana a decis, dupa ce și-a taiat aprovizionarea cu gaze ieftine din Rusia, ca țarile din componența sa trebuie sa fie solidare și sa scada consumul pentru ca Germania sa poata avea energie la iarna. Nu, nu e nici o greșeala, solidaritatea țarilor in acest caz inseamna…

- Un om de o rara noblețe umana și profesionala, colonelul in retragere Constantin Zavati a trecut la cele veșnice. Venerabilul veteran de razboi s-a nascut pe 7 iulie 1923, in județul Bacau, și a absolvit liceul militar cu gradul de plutonier major. A urmat Școala Militara din Gross Born, Germania, actualmente…

- In preajma izbucnirii celui de Al Doilea Razboi Mondial, diplomația franceza și, mai ales, cea britanica, ghidonau ușurel Germania nazista, impingand-o sa se indrepte spre Est. Cele doua țari erau conștiente ca nu vor scapa, dar doreau sa amane razboiul, pentru a se pregati. Abilelor apropouri diplomatice…