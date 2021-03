”Înapoi în comunism. A venit și momentul castrării fizice a presei” Guvernul Cițu pregatește o lege anti-defaimare politica la televiziunile de știri, susține analistul politic Cozmin Gușa. ”A venit și momentul castrarii fizice a presei, inapoi in comunism”, este reacția analistului politic. “Miluiala” din bani publici, prin care Guvernul a inchis gura presei in ultimul an, a devenit insuficienta. Se pregatește o lege prin care nu va mai fi permisa discuția critica despre “opinii politice” sau “avere” , cu alte cuvinte aberațiile politice vor trebui doar consemnate, iar eventualele averi obținute prin corupție, nu vor mai putea fi criticate. Abia asta e inceputul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

