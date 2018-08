Stiri pe aceeasi tema

- Am putea crede ca Maramuresul este ocolit de afectiuni iesite din comun, mai ales ca Romania este, totusi, o tara civilizata. Ei bine, nu este asa. In ultimul an, raportul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Maramures arata ca, in judetul nostru, s-au inregistrat cazuri de boli mai putin intalnite la…

- O echipa de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures a realizat primul transplant pediatric de cord din acest an, la un pacient de 15 ani din Caraș-Severin, care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea aflat in moarte cerebrala. Operația a durat șase ore.…

- Romania esta tara contrastelor. A peisajelor care iti taie rasuflarea si a drumurilor care iti dau dureri de cap. A turistilor care cauta aventura oriunde vad cu ochii si a autoritatilor incapabile sa promoveze comoara pe care Romania o are.

- In anii 1960 și 1970 au fost adaugate inca doua bazine noi, o piscina pentru relaxare cu apa termala și o piscina pentru copii. In 1995 strandul este extins cu cladirea impresionanta a bazinului de inot, care așteapta oaspeții cu un bazin de 25 de metri cu apa reciclata, o piscina cu apa…

- Dries Mertens, prietenul lui Mihaița Neșu, a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 . Fotbalistul belgian, 18 goluri pentru Napoli in ultimul sezon, a deschis scorul in Belgia – Panama 3-0 . Drama prin care trece Mihaița Neșu, fotbalist roman paralizat…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) organizeaza conferința de presa privind lansarea ”Saptamanii Europene a Testarii Hepatitelor”. Evenimentul este programat miercuri, 16 mai, ora 11.00, la hotel Capitol (Calea Victorie, nr. 29). In Romania, campania va fi desfașurata…