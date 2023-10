Stiri pe aceeasi tema

- Meciul din etapa a zecea a Superligii, dintre FC Botosani si UTA Arad, a fost intrerupt in minutul 21 dupa ce unui suporter i s-a facut rau in tribuna, iar medicii au intervenit.Unui spectator aflat in tribuna suporterilor aradeni i s-a facut rau, in timpul meciului de la Botosani, iar arbitrul Vlad…

- Sloganul „Nu am aer”, devenit un simbol al luptei impotriva indiferenței in spitalele din Romania, a fost afișat in tribune la FCU Craiova - Rapid, meci din runda cu numarul 7 a Superligii. Alexandra, o tanara din Botoșani, in varsta 25 de ani, a murit in spital, dupa ce cu o noapte inainte acuzase…

- Patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, a avut o reacție dura dupa ce, luni, formația lui, a fost invinsa de Dinamo, scor 0-1, in partida care a inchis runda cu numarul 5 din Superliga. FC Botoșani e ultima in clasamentul Superligii, cu numai doua puncte obținute in 5 runde, iar scaunul lui…

- Etapa a cincea a SuperLigii 2023/2024 se joaca in format redus, fara meciurile europenelor Farul, FCSB și Sepsi, iar punctul central va fi derby-ul de tradiție dintre Rapid și Petrolul Ploiești, programat pe Superbet Arena Giulești duminica, de la ora 21:30. Iar runda programeaza o vizita a Universitații…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, miercuri, sanctiuni pentru FC Rapid si U Craiova 1948, ca urmare a incidentelor de la meciuri din etapa a treia a Superligii.Deciziile sunt urmatoarele: FC Rapid 1923 vs. AFC Botosani – Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c din RD, raportat…

- Atacantul formației Universitatea Craiova, Andrei Ivan, a fost foarte bucuros pentru victoria obținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ , 1-0 cu AFC Hermannstadt . Acesta considera just rezultatul de pe tabela, dar a admis ca alb-albaștrii au avut și noroc in prelungiri, cand sibienii au irosit…