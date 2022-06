Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, condamna, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Olaf Scholz, Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate - Josep Borrell și ministrul britanic de Externe, Liz Truss, au transmis mesaje in cea de-a 100-a zi de razboi in

- Uniunea Europeana nu intenționeaza in prezent sa introduca o interdicție colectiva asupra livrarilor de petrol rusesc, a declarat Inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell. In prezent, Uniunea Europeana nu intenționeaza sa introduca o interdicție colectiva…

- Uniunea Europeana isi reia prezenta diplomatica la Kiev, dupa ce biroul a fost mutat temporar in Polonia, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, a anuntat, vineri, Uniunea Europeana, conform CNN. Ambasadorul Uniunii Europene in Ucraina, Matti Maasikas, ”se intoarce la Kiev pentru a spori prezenta…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit vineri dupa-amiaza la Bucha, micul oraș situat la nord-vest de capitala ucraineana Kiev devenit un simbol al atrocitatilor de razboi comise in Ucraina, relateaza AFP. "The unthinkable has happened here. We have seen the cruel face of Putin's…

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Josep Borrell, face apel pentru independenta energetica a UE, subliniind ca statele din blocul comunitar au platit 35 de miliarde de euro Rusiei pentru gaze de la inceputul razboiului din Ucraina.

- Vicepremierul Nicu Popescu efectueaza in perioada 21 - 22 martie o vizita de lucru la Bruxelles pentru a discuta situația de securitate in regiune și a promova agenda de integrare europeana a țarii noastre. Programul va demara cu participarea la Consiliul pentru afaceri externe prezidat de Josep Borrell,…

- Vicepremierul Nicu Popescu efectueaza in perioada 21 - 22 martie o vizita de lucru la Bruxelles pentru a discuta situația de securitate in regiune și a promova agenda de integrare europeana a țarii noastre. Programul va demara cu participarea la Consiliul pentru afaceri externe prezidat de Josep Borrell,…