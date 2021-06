Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Danemarca au adoptat legislația care le permite sa relocheze solicitanții de azil in țari din afara Uniunii Europene, in timp ce solicitarile le sunt analizate, transmite BBC.

- Danemarca: Relocare pentru solicitantii de azil, in țari din afara UE Copenhaga. Foto: Razvan Stancu. Parlamentul danez a aprobat, joi, o legislație care va permite autoritaților sa relocheze solicitanții de azil catre state din afara Europei, transmite Reuters. Noua legislație va permite…

- Parlamentul danez a adoptat joi o lege care permite autoritaților sa deschida centre pentru solicitantii de azil în tari din afara Uniunii Europene, unde acestia ar urma sa fie trimisi cât timp le sunt analizate dosarele, relateaza Reuters și AFP, potrivit Agerpres.Legea le da posibilitatea…

- Parlamentul de la Copenhaga a adoptat joi o lege care permite Danemarcei sa deschida centre pentru solicitantii de azil in tari din afara Uniunii Europene, unde acestia ar urma sa fie trimisi cat timp le sunt analizate dosarele sau sa ramana chiar si dupa ce primesc un raspuns pozitiv, relateaza…

- Parlamentul de la Copenhaga a adoptat joi o lege care permite Danemarcei sa deschida centre pentru solicitantii de azil in tari din afara Uniunii Europene, unde acestia ar urma sa fie trimisi cat timp le sunt analizate dosarele sau sa ramana chiar si dupa ce primesc un raspuns pozitiv, relateaza Reuters…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, are deschisa calea pentru a ramane la Kremlin pana in anul 2036. El a promulgat luni, 5 aprilie, legea care ii permite sa candideze inca de doua ori la functia de sef al statului, relateazaAgerpres, care citeaza Reuters.Actualul mandat al lui Putin, in varsta de…

- Unda de soc in cea mai mare economie a Europei. Urmeaza demiteri masive la un gigant mondial. Chiar oficialii companiei au anuntat ca urmeaza sa lase pe drumuri mii de oameni. Incep concedierile masive. 5000 de oameni, dati afara Cei de la Volkswagen AG au anuntat ca vor renunta la 5.000 de angajati…

- Comisia Europeana (CE) ar trebui sa stabileasca o data pentru interzicerea vanzarilor masinilor echipate cu motoare diesel sau pe benzina in blocul comunitar, in vederea alinierii sectorului transporturilor la obiectivele climatice, au cerut miercuri noua state membre UE, transmite Reuters. Conduse…