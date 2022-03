Înaltul comisar ONU: Rusia a folosit bombe cu dispersie în Ucraina Fortele armate ruse au utilizat au utilizat bombe cu dispersie de cel putin 24 de ori, interzise de legislatia internationala, impotriva unor zona populate in Ucraina in cele cinci saptamani care s-au scurs de la inceputul razboiului, a denuntat miercuri Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

