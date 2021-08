Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia va actiona ca mediator impartial in disputa dintre tari din Uniunea Europeana cu privire la statul de drept si la drepturile omului, a dat asigurari joi, la Brdo, premierul sloven Janez Jansa, cu ocazia preluarii presedintiei semestriale a Consiliului UE de catre tara sa, potrivit Reuters.…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse. Declaratia comuna asupra Chinei,…

- Va reproducem un fragment din conferința de presa a președintelui rus, Vladimir Putin, ținuta dupa incheierea summitul ruso-american de la Geneva, din 16 iunie 2021. Pavel Zarubin, Radio și Televiziunea rusa (VGTRK): – Suntem cu toții martori la felul in care partea americana lanseaza constant…

- Presedintele american Joe Biden a denuntat miercuri ''comparatiile ridicole'' ale omologului sau rus Vladimir Putin cu privire la drepturile omului, la incheierea primului summit dintre cei doi lideri, miercuri, la Geneva, relateaza AFP. Biden a apreciat ca Putin face o falsa echivalare…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- Situația drepturilor omului în regiunea transnistreana s-a înrautațit anul trecut, iar abuzurile din partea separatiștilor continua, constata Asociația Promo-LEX. Restricțiile privind libertatea de circulație, rapirile de persoane, lupta cu așa-numiții „extremiști”…

- Portul Internațional Liber Giurgiulești aparținea și anterior investitorilor straini, iar dupa cumpararea acestuia de catre Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, statutul sau a ramas același, s-a schimbat doar structura interna a acționariatului. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul…