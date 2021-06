Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a facut apel luni la un nou inceput in fata ''celor mai mari si mai grave regrese'' in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata, intr-un discurs rostit in fata celui mai inalt organism al ONU pentru drepturile…

- Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ca razboiul, violența, persecuția și incalcarile drepturilor omului au determinat aproape 3 milioane de oameni sa plece forțat din propriile case in 2020, chiar și in contextul in care criza COVID nu a permis circulația la nivel mondial, multe țari decizand inchiderea…

- Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de Facebook, de 1 iunie, o fotografie de cand avea 17 ani. Amintire din copilarie #17ani #1Iunie #ZiuaCopilului, a scris șeful statului. Postarea a adunat multe comentarii. ”O determinare si o seriozitate care se vad inca din copilarie. Pe fața dvs…

- Loviturile israeliene asupra Fasiei Gaza ar putea constitui crime de razboi daca se demonstreaza ca acestea sunt disproportionate, a declarat joi, la Geneva, Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, informeaza AFP si Reuters. ''Daca se dovedeste ca impactul asupra civililor…

- Experții ruși menționeaza ca armata secreta a SUA, care numara astazi aproximativ 60 de mii de luptatori ai frontului invizibil, reprezinta, de fapt, un conglomerat de intreprinderi private – numeroase firme, companii, laboratoare secrete de cercetare și experimentare, precum și persoane individuale…

- Criza politica din Myanmar, transformata intr-o baie de sange de catre junta militara care a preluat puterea, se indreapta spre un conflict intern masiv, la fel ca cel din Siria, a avertizat ONU. La fel ca și in primul caz, un obstacol in calea unei rezolvari cat mai rapide a crizei este poziția…