- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni in aceasta seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma al sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afe...

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…

- Responsabili politici atat de stanga cat si de dreapta au avertizat joi asupra deciziei presedintelui francez Emmanuel Macron de a-l propune pe Thierry Breton pentru postul de comisar european, intrucat acesta din urma poate fi suspectat de conflict de interese, iar o respingere a sa ar provoca un…

- Cho a declarat ca a deschis calea catre o reforma a procuraturii, dar considera ca rolul sau in aceasta directie s-a incheiat si reformele vor putea fi realizate doar daca demisioneaza. Presedintele Moon le-a cerut scuze concetatenilor pentru conflictul social urias provocat de desemnarea…

- Viceprimarul Constantin Scripaț este acuzat de conflict de interese și abuz in funcție. Edilul a fost filmat chiar de polițiștii locali aflați in subordinea sa, cand acesta ii alunga de la firma condusa in acte de fiul sau, Mircea Scripaț.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat luni seara ca va face o noua propunere de comisar european, dar a sustinut ca Rovana Plumb "nu se afla in niciun conflict de interese". "Noi vom face o noua propunere de comisar european, iar in ceea ce priveste invitatia la consultari adresata de presedinte…