Stiri pe aceeasi tema

- The U.N. human rights chief on Friday urged an investigation into what he called Israel’s use of “high-impact explosive weapons” in Gaza, which he said was causing indiscriminate destruction in the besieged Palestinian enclave, according to Reuters. Volker Turk, the U.N. High Commissioner for Human…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistitiu intre Israel si gruparea islamista Hamas, pentru a se putea transporta mai multe ajutoare in Fasia Gaza, informeaza Reuters preluata de Agerpres.

- Meta a introdus miercuri masuri temporare pentru a limita “comentariile potențial nedorite”, pe Facebook, la postarile despre conflictul dintre Israel și Hamas, noteaza Reuters. Meta a spus ca va schimba setarea implicita pentru persoanele care pot comenta postarile noi si publice pe Facebook create…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters. Contractele…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 2%, deoarece temerile de intrerupere a aprovizionarii din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au scazut la o zi dupa ce Arabia Saudita, principalul producator din cadrul OPEC, s-a angajat sa contribuie la stabilizarea pietei, transmite Reuters, informeaza…

- Violentele din Israel vor determina probabil o crestere a interesului pentru aur si alte active de refugiu, deoarece investitorii urmaresc indeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, pentru a evalua efectul riscului geopolitic asupra pietelor, transmite Reuters.Membri inarmati din grupul palestinian…

- Folosirea armelor grele furnizate de Occident in luptele crancene din imprejurimile Bahmutului produce un impact semnificativ asupra liniilor inamice, au declarat pentru Reuters comandanti ucraineni.

- Rebelii din Republica Democrata Congo au legat centuri explozive in jurul unor fetite gemene, ca o capcana pentru fortele de securitate, acesta fiind doar unul dintre incidentele care ilustreaza cresterea violentei impotriva copiilor din aceasta tara, a declarat vineri Organizatia Natiunilor Unite,…