In urma apariției unor informații in spațiul public privind starea de sanatate a Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, facem urmatoarele precizari: La acest moment, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic nu este spitalizat, ci urmeaza un tratament medical și proceduri specifice dupa ce a fost diagnosticat și tratat corespunzator in urma contactarii virusului Covid-19; precizam totodata ca Inaltpreasfinția Sa nu a fost niciodata intubat sau intr-o stare grava. Inaltpreasfinția Sa mulțumește respectuos tuturor celor care l-au susținut cu rugaciunile: monahi si monahii,…