- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a anunțat ca Biserica medievala de lemn de la Putna, cea mai veche din țara și din cate se pare din Europa ce dateaza din anul 1346 , va intra in restaurare. Inaltul prelat a raspuns astfel unei intrebari adresate de un mirean care i-a spus ca ”este…

- Inaltpreasfințitul Parinte Calinic a proclamat anul 2022 ca „An Jubileu" pentru Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Anunțul a fost facut de Arhiepiscopul Sucevei și Radauților in prima duminica a Postului Mare, numita și Duminica Ortodoxiei, pe 13 martie 2022.Arhiepiscopul Sucevei ...

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost sesizat de credincioșii dintr-o parohie din județul Suceava ca preotul mai tanar face galagie in Sfantul Altar. ”Ma numesc …… in ……, creștin-ortodoxa practicanta in ……….Duminica, 6.02.2022, dupa Sfanta Liturghie, pr. paroh a ținut un cuvant de…

- La reședința mitropolitana din Iași s-a intrunit, in sedinta de lucru, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la care, sub presedintia IPS Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, au participat: IPS Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Parinte Ioachim,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a raspuns unui enoriaș care l-a intrebat de ce nu poate boteza o persoana divorțata, iar copiii și persoanele necasatorite pot aratand ca ”desigur, sunt si persoane divorțate, din motive binecuvantate, care pot boteza”. ”Nașul de botez trebuie, la fel…

- Manastirea Dragomirna va organiza miercuri, 19 ianuarie, simpozionul internațional intitulat „Anastasie Crimca – ctitor și parinte filocalic” cu prilejul implinirii a 393 de ani de la trecerea in veșnicie a fostului Mitropolit al Moldovei. Totodata, evenimentul va marca implinirea a 420 de ani de…

- Un nou atelier și o noua fabrica de producere a lumanarilor vor funcționa, in viitorul apropiat, in Arhiepiscopia Sucevei și Radauților. Informația a fost data de Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, ca raspuns la o sesizare facuta de un credincios nemulțumit de ...

- Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, le-a trimis o scrisoare copiilor de la Bogdanești, ca raspuns la mesajul lor de recunoștința pentru toate activitațile din cadrul programului „Școala de duminica" și nu numai.Copiii de la Școala Gimnaziala ...