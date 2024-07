Înaltpreasfințitul Mitropolit Ioan, trei decenii de slujire arhierească Sunt momente in viața ce ne-a daruit-o Dumnezeu, pe care nu le putem „ascunde sub obroc”. Unul dintre acestea, drag sufletului nostru, este implinirea a 30 de ani de la hirotonia intru episcop, la 20 iulie 1994, a Inaltpreasfințitului Parinte Mitropolit Ioan al Banatului. Absolvent al Facultații de Instalații și Automatizari din București (1976), Ioan Selejan a intrat in obștea monahala a manastirii Lainici, in anul 1980. Intre anii 1981-1990 a urmat cursurile Seminarului teologic din Craiova și pe cele ale Facultații de Teologie din Sibiu. Numit stareț al manastirii de metanie, viitorul ierarh… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rutele ocolitoare pentru șoferi pe perioada in care Valea Oltulu i este inchisa au fost anuntate de CNAIR. CNAIR a anunțat rutele ocolitoare pe care romanii le pot folosi in toata perioada in care Valea Oltului va fi inchisa. Potrivit autoritaților, traficul va fi restricționat, pe timpul zilei, in…

- Editura Info din Craiova a lansat o ampla cercetare științifica, dedicata istoricului Cristian Troncota. Cu titlul „Istoricul Cristian Troncota la 70 de ani – Securitate Nationala si pe Mapamond”, cartea ii are ca autori coordonatori pe Dr. Liviu Stan, Prof.univ.dr. Lucian Giurasi si Prof.univ.dr. Corvin…

- Orange continua extinderea rețelei sale 5G/5G+ la nivel național și, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritaților publice și companiilor din Pitești acces la vitezele ultrarapide ale rețelei 5G+, dar și la cele mai bune servicii și tehnologii furnizate de Orange. In urma adaugarii orașului…

- La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin impreuna cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, cu sprijinul BCCO Timisoara, SCCO Arad, BCCO Oradea,…

- CFR Infrastructura anunta ca circulația feroviara va fi inchisa jumatate de an pentru reparații pe 7 km de linii de cale ferata intre Bals si Craiova. Pentru transport vor fi introduse microbuze și autobuze. Se vor face lucrari de reparații, pentru ca trenurile sa poata atinge 120 km/h. Costurile sunt…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a fost prezent miercuri, 22 mai, la Craiova, intr-o vizita de lucru. La pranz, ministrul a efectuat un tur extrem de minutios al santierului Bibliotecii „Omnia”, aflata in proces de reabilitare. Aceasta a anuntat ca investitiile in cultura vor continua in Craiova printr-un…

- Angajati din muzeele acreditate si bibliotecile publice din Romania participa, sambata seara, in Piata Victoriei, la un protest impotriva „tratamentului discriminatoriu” la care au fost supusi de toate guvernarile de dupa 1989 si impotriva subfinantarii domeniului „Aceasta parte a culturii romane, ce…

- Festivalul de animație japoneza Izanagi ajunge pentru prima data in Brașov in perioada 11-12 mai 2024. Festival ul de animație japoneza IZANAGI a pornit in al doilea maraton al anului in cinci cinematografe din țara, cu o noua ediție retrospectiva. Iubitorii de cultura japoneza se pot bucura de cele…