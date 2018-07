Stiri pe aceeasi tema

- O rusoaica a fost arestata pentru spionaj la Washington dupa ce a incercat sa intermedieze intalniri secrete in timpul summitului Trump-Putin, a anunțat Departamentul american al Justiției la scurt timp dupa intalnirea de la Helsinki a celor doi lideri, scrie The New York Post. Maria Butina, in varsta…

- La conferinta de presa care a incheiat intrevederea de aproape patru ore dintre presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, liderul de la Casa Alba a respins orice amestec al Moscovei...

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump au facut primele declarații în fața presei, aflându-se la palatul prezidențial din Helsinki. Vladimir Putin a declarat ca a venit timpul sa poarte discuții profunde care…

- Fostul secretar de stat al SUA Madeleine Albright si alti 15 fosti ministri de externe din intreaga lume i-au cerut presedintelui american Donald Trump sa-si consolideze "relatia pe cale de deteriorare" cu aliatii occidentali, avertizandu-l totodata ca ar fi o "greseala grava" sa ignore amenintarea…

- Donald trump și Vladimir Putin se vor intalni pe 16 iulie la Helsinki, la patru zile dupa summitul NATO la care va participa liderul american, a anunțat Casa Alba, potrivit CNN. Un consilier al lui Putin a anunțat, miercuri, ca cele doua parți au ajuns la un concens privind o intalnire intre președintele…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus Vladimir Putin s-ar putea intalni luna viitoare la Helsinki, a informat un oficial al Statelor Unite, relateaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax. Trump este așteptat sa aiba o intrevedere cu omologul sau in luna iulie, in cadrul…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat intr-un interviu difuzat sambata ca spera ca preconizata vizita la Moscova a consilierului pe probleme de securitate nationala John Bolton sa se materializeze intr-o intalnire intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin,…

- Consilierul prezidențial pentru politica externa, Bogdan Aurescu, s-a intalnit joi, la Casa Alba, cu John Bolton, consilier pentru securitate nationala al președintelui Donald Trump.Discuțiile s-au axat pe „soliditatea parteneriatului strategic” , informeaza ambasada SUA la București, printr-un comunicat…