Stiri pe aceeasi tema

- Inalțarea Domnului 2020. La 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, romanii sarbatoresc Inalțarea Domnului. In aceasta zi se inroșesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Paști, iar salutul este „Hristos s-a inalțat! – Adevarat s-a inalțat!”. In 2020, Inalțarea Domnului se sarbatorește…

- Inaltarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Pasti. Anul acesta o sarbatorim pe 17 mai. Este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi crestinii se saluta cu "Hristos S-a inaltat!" si "Adevarat S-a inaltat!".

- HRISTOS S-A INALTAT! Sarbatoarea Inaltarii Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Pasti. Anul acesta o sarbatorim pe 28 mai. Este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi, crestinii se saluta cu „Hristos S-a inaltat!” si „Adevarat…

- Anul acesta, urmare a instituirii starii de urgența in contextul pandemiei de SARS-CoV-2, credincioșii nu au putut participa la slujba de Inviere de la miezul nopții. Arhiepiscopia Tomisului informeaza ca ”pentru a reapara acest neajuns” a decis ca slujba de Inviere sa fie oficiata la sarbatoarea Inalțarii. …

- "Dupa 15 mai, cand inceteaza starea de urgența, pe langa redeschiderea diverselor activitați economice, trebuie permisa și redeschiderea bisericilor. E corect ca revenirea treptata la normalitatea sociala sa insemne revenirea credincioșilor in biserici, in condiții de siguranța. Romanii care…

- In Joia Mare se praznuiesc patru evenimente din viata Mantuitorului: Spalarea picioarelor, Cina cea de Taina, Rugaciunea din Gradina Ghetsimani si Vanzarea si prinderea Domnului. In cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor se rememoreaza Cina cea de Taina. Atunci, Mantuitorul le-a spalat picioarele…

- Publicația noastra, Ziarul Clujean, a intrat in posesia altor imagini cu ritualuri demne de Evul Mediu. De aceasta data, imaginile cu ritualuri pagane au fost filmate in interiorul bisericii cu hramurile Sfantul Ierarh Nicolae și Inalțarea Domnului, supranumita și Catedrala Moților, iar preotul care…