Înălţarea Domnului se sărbătoreşte astăzi, 2 iunie 2022 Inalțarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a VI-a, dupa Paști. Este cunoscuta in popor și sub denumirea de Ispas. In aceasta zi creștinii se saluta cu „Hristos S-a inalțat!” și „Adevarat S-a inalțat!”. Se spune ca dupa Inviere, Iisus s-a mai aratat o data ucenicilor sai, pe […] The post Inaltarea Domnului se sarbatoreste astazi, 2 iunie 2022 appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

