Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Negomir se pregatește sa celebreze un eveniment deosebit in data de 13 iunie 2024. „Ispasul” sau Inalțarea Domnului va fi marcat printr-o serie de manifestari culturale și artistice, ce… Articolul Spectacol de Inalțarea Domnului (Ispasul) la Negomir apare prima data in Stiri Gorj .

- Inaltarea Domnului sau Ispasul, cum mai este numita in popor, se sarbatoreste, in fiecare an, la 40 de zile de la Paste, de fiecare data joia, si reprezinta ultimul eveniment din viata pamanteasca a lui Iisus Hristos, ziua fiind totodata sarbatoarea Eroil

- 13 iunie: Inaltarea Domnului. Importanța religioasa a acestei sarbatori importante pentru creștini 13 iunie: Inalțarea Domnului este o sarbatoare creștina importanta care marcheaza inalțarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile dupa Invierea Sa. In calendarul ortodox, aceasta sarbatoare este mobila…

- Calendar ortodox IUNIE 2024: Inalțarea Domnului, Rusaliile și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cele mai importante sarbatori ale lunii Calendar ortodox IUNIE 2024: Inalțarea Domnului, Rusaliile și Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cele mai importante sarbatori ale lunii Biserica Ortodoxa praznuiește…

- Luna iunie, a șasea luna din calendar, este marcata de cateva sarbatori ortodoxe importante, prilej cu care credincioșii respecta o serie de tradiție și obiceiuri specifice fiecarei sarbatori. Cel mai important eveniment din iunie este Inalțarea Domnului, care se sarbatorește la 40 de zile de la Inviere.…

- Calendar ortodox iunie 2024: Ghid complet cu sarbatori, tradiții și sfaturi pentru luna lui Cireșar Calendar ortodox iunie 2024: Ghid complet cu sarbatori, tradiții și sfaturi. Luna iunie este a șasea luna din calendar, fiind prima luna a verii. Este cunoscuta drept Luna cireșelor sau Cireșar, fiind…

- In luna aprilie, Biserica Ortodoxa praznuiește cateva sarbatori, cele mai importante fiind Floriile și Sfantul Gheorghe. Pe langa acestea doua, luna curenta include și numeroase sarbatori cu cruce neagra. The post PRAZNICE IMPORTANTE Sarbatori cu cruce roșie in calendarul ortodox, pe luna aprilie first…

- Postul Paștelui este unul dintre cele mai mari din an și totodata cel mai aspru dintre toate. Sfintele Paști nu au o data fixa de praznuire, astfel inceputul postului difera de la un an la altul. Anul acesta, Postul Mare a inceput pentru creștinii ortodocși pe 18 martie și se va incheia pe 4 mai, cand…