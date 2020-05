Înălțarea Domnului este hramul mânăstirii Neamț. Părintele Andrei la ”Bună dimineața”, cu Mihai Florin Pohoață – 28.05.2020. Inalțarea Domnului este hramul manastirii Neamț. Locaș monahal situat in apropiere de comuna Vanatori, jud Neamț. Vechi centru de cultura ecleziastica romaneasca. A fost ctitorita in secolul al 14-lea de domnul Petru Mușat. Nu exista izvoare istorice care sa determine cu exactitate timpul și imprejurarile in care a luat ființa, dar tradițiile locale, precum și inscripția de pe un clopot din sec al 19- lea dovedesc existența ei la sfarșitul secolului al 14-lea. La sfarșit, scrie: Manastirea deține o biblioteca și un bogat muzeu de arta bisericeasca. Primul document scris pastrat despre M-rea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

