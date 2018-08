Adevaratul obiectiv prioritar, pe viata si pe moarte, e legat de intimidarea Justitiei, iar refrenul propagandei, lexicalizat in variante schimbatoare, lasa mereu aceeasi esenta, fie ca e vorba de „binom", de „stat paralel", de „suspendare". Noi le auzim din gura tenorilor propagandei de partid si a ridicatorilor mingii la fileu, gen Gadea, Ciutacu. Dar in spatele lor exista un staff mercenar, format din experti in propaganda si manipul (...)