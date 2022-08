Înaltă trădare a intereselor naționale. Jocuri de culise în sectorul energetic Guvernele conduse de liberali au refuzat sa puna in aplicare o ordonanța aparuta in Monitorul Oficial, care ar fi salvat Sistemul Energetic Național. Actul normativ prevedea posibilitatea trecerii termocentralelor in proprietatea consiliilor județene și a primariilor, in locul inchiderii și vanzarii pe nimic a acestora. Președintele Consiliului Județean Hunedoara a facut demersuri la toate instituțiile […] The post Inalta tradare a intereselor naționale. Jocuri de culise in sectorul energetic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

