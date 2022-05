Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat pentru 23 mai judecarea recursului in casație, formulat de Elena Udrea in 2019, in dosarul „Gala Bute”, in care a fost condamnata intre timp definitiv la șase ani de inchisoare cu executare. Avocații care o reprezinta au anunțat ca aceasta nu dorește sa fie…

- Completul de cinci judecatori care dezbtae a doua cale extraordinara a de atac din dosarul Gala Bute, recursul in casație, a respins cererea de suspendare temporara a efectelor deciziei definitive din dosar in cazul fostului șef al FRB, Rudel Obreja. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Contestația Elenei Udrea la decizia instanței din Blagoevgrad care a hotarat, pe 19 aprilie, ca aceasta sa fie extradata in Romania , va fi judecata vineri, 29 aprilie. Elena Udrea a contestat marti, 26 aprilie, decizia instantei din Blagoevgrad, care stabilea extradarea in Romania, iar Curtea de Apel…

- Elena Udrea, implicata in dosarul Gala Bute, investigație lansata de Gazeta Sporturilor, a aflat astazi ca trebuie sa execute cei șase ani de inchisoare pe care i-a primit in iunie 2018 pentru mita și abuz in serviciu, a decis Inalta Curte de Casație și Justiție. Libertatea anunța ca Elena Udrea, Rudel…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide, astazi, ce se va intampla cu procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Reamintim ca, inițial, DNA a cerut rejudecarea dosarului pentru ca toți cei implicați sa primeasca pedepse…

