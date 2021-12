Înalta Curte redeschide urmărirea penală a lui Ion Iliescu în Dosarul Mineriadei Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat, joi, redeschiderea urmaririi penale a lui Ion Iliescu in Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Decizia instantei este definitiva. ”Admite cererea formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica. (…) constata legalitatea si temeinicia ordonantei nr.65/II/2/2021 din 11 noiembrie 2021 emisa de procurorul sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica prin care s-a dispus infirmarea rezolutiei de neincepere a urmaririi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

