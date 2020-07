Inalta Curte dezvaluie cum functiona reteaua spagilor in Republica Constanta: “Radu Mazare, dispret profund nu doar pentru lege, ci si pentru locuitorii orasului”

Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Strutinsky, condamnat, luni, la 10 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție, a fost dat in urmarire naționala, iar polițiștii din Constanța fac demersuri pentru emiterea unui mandat european de arestare. Poliția Constanța a transmis, luni, ca polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații…

- Sorin Strutinsky, prietenul și partenerul de afaceri al lui Radu Mazare și Nicușor Constantinescu, va merge la inchisoare pentru urmatorii 10 ani și 8 luni dupa ce, luni, a fost condamnat definitiv pentru trafic de influența, transmite Info Sud-Est. Decizia a fost luata de judecatorii Ciprian Coada și Georgiana Anghel de…

- Contestatiile vor fi analizate de Curtea Suprema la inceputul lunii iulie. Prin Decizia nr. 32 A 2019 a Inaltei Curti au fost dictati, in total, aproape 120 de ani de detentie.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa analizeze in luna iulie contestatiile in anulare formulate de fostul primar Radu…

- Cea mai mare pedeapsa in acest proces a primit o Nicusor Constantinescu 10 ani de inchisoare. Solicitarea de rejudecare se afla la Inalta Curte.Dosarul care a cutremurat Consiliul Judetean Constanta si mediul de afaceri din Constanta ar putea fi rejudecat In acest sens, pe rolul Inaltei Curti de Casatie…

- Fostul edil al Constantei, Radu Mazare, a cerut sa fie transferat in Madagascar. Acesta a depus in acest sens și documente, insa nu a avut succes. Cererea omului de afaceri a fost respinsa de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Radu Mazare a fost extradat acum mai bine de un an, pentru executarea…

- In prima instanta, Sorin Strutinsky a luat sapte ani si patru luni de inchisoare. Decizia finala va fi luata de judecatorii Adriana Ispas si Ciprian Coada, de la Curtea de Apel.Curtea de Apel Constanta a amanat ieri pronuntarea in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al lui Radu…

- Curtea de Apel Constanta ar fi trebuit sa se pronunte ieri in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei, si al lui Nicusor Constantinescu, fost presedinte al Consiliului Judetean, a fost condamnat de Tribunalul Constanta, in prima instanta,…

- Curtea de Apel Constanta a anuntat finalizarea cercetarilor specifice in dosarul in care omul de afaceri Sorin Strutinsky, apropiat al lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei, si al lui Nicusor Constantinescu, fost presedinte al Consiliului Judetean, a fost condamnat de Tribunalul Constanta, in…