- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anuntat, joi, ca activitatea de judecata a instantei va continua in regim normal in luna iulie, pentru solutionarea cu prioritate a cauzelor suspendate in timpul starii de urgenta."Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in…

- Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis suspendarea activitatii de lucru cu publicul si accesul celor care nu fac parte din personalul instantei, masura fiind valabila in perioada 16 martie – 16 aprilie. ICCJ va judeca in aceasta perioada numai cauzele urgente potrivit news.ro.Inalta…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 18 martie, sesizarile Instantei supreme si Avocatului Poporului in legatura cu Legea privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu, au precizat, joi oficiali ai CCR. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri,…