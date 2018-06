Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis marti sa trimita o adresa catre DNA, pentru a preciza daca SRI a acordat sprijin procurorilor in ancheta din dosarul in care fosta sefa a DIICOT Alina Bica a fost condamnata in prima instanta pentru favorizarea infractorului.



Instanta a admis in acest sens o cerere facuta de avocati, solicitare in baza protocolului de cooperare semnat intre DNA si SRI.



In noiembrie 2016, Alina Bica a fost condamnata la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului.



