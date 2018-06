Stiri pe aceeasi tema

- Simona Cristina Nenita, Anca Madalina Alexandrescu si Daniel Gradinaru, toti magistrati ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, se vor pronunta maine in dosarul campusului Social Henri Coanda, unde fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, a fost trimis in judecata alaturi…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au amanat pentru 21 iunie pronuntarea sentintei in dosarul „DGASPC Teleorman”, in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea. In acest caz, Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 21 iunie vor pronunta sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita...

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 21 iunie vor pronunta sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen al procesului a…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 21 iunie vor pronunta sentinta in dosarul in care fratii Radu si Alexandru Mazare au fost judecati pentru luare de mita si fals in declaratii. Decizia instantei nu va fi definitiva. La ultimul termen al procesului a…

- DNA a cerut joi magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita si fals in declaratii in dosarul privind construirea campusului social "Henri Coanda". La ultimul termen…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da miercuri sentinta in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen din dosarul "Gala Bute", unde inițial Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita și abuz in serviciu. Practic, ICCJ va anunțat azi data la care va da un verdict final in acest dosar. ...