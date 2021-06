Stiri pe aceeasi tema

- Totul a pornit dupa ce avocata Elena Radu a dat in judecata CNSU si Departamentul pentru Situatii de Urgenta, cerand anularea art.15 din Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic. Articolul respectiv se refera la ordinele…

- Sectia de contencios administrativ a Curții Supreme a anulat miercuri o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) din februarie 2021, prin care era actualizata lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic si se stabileau regulile de aplicare a carantinei in cazul persoanelor care…

- Europarlamentarul Cristian Terheș a publicat, miercuri, un mesaj pe contul de Facebook in care vorbește despre o decizie luata de magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Curtea Suprema a anulat Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 9/2021, care se refera…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 9/2021, care se refera la carantinare, anunta europarlamentarul PNTCD Cristian Terhes. "Actiunea a fost facuta de av. Elena Radu. Mai jos aveti minuta din dosarul 3251/2/2021. Lupta pentru…

- Sectia pentru judecatori a CSM a aprobat vineri cererea de pensionare depusa de Ionut Matei, magistrat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a facut parte din completuri ce s-au pronuntat in dosare precum "Ferma Baneasa", "Zambaccian", "Gala Bute". Ionut Matei a fost vicepresedinte…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat ca va contesta la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) decizia Curtii de Apel Bucuresti de anulare a ordinului sau prin care a fost prelungita cu 72 de ore carantinarea municipiului Timisoara. „Nu…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a anunțat vineri seara ca va ataca la Inalta Curte de Casație și Justiție decizia Curții de Apel prin care ordinul semnat de el, privitor la instituirea carantinei pentru 72 de ore in Timișoara, a fost anulat. „Nu este definitiva,…