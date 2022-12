Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au respins contestația in anulare facuta de Liviu Dragnea in dosarul angajarilor fictive. „Respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Dragnea Nicolae Liviu impotriva ...

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, luni, contestația in anulare a lui Liviu Dragnea la condamnarea din 2019, de trei ani și jumatate, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Liviu Dragnea a depus cererea la instanța in octombrie 2019. In 27 mai 2019, Liviu Dragnea…

- Instanța Suprema a respins, ca nefondate, recursurile in casatie formulate de Elena Gabriela Udrea și Rudel Obreja, ambii condamnați, impotriva deciziei penale nr. 93 din data de 5 iunie 2018, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5 Judecatori, in dosarul „Gala Bute”, informeaza…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins ca nefondate recursurile in casatie formulate de Elena Udrea si Rudel Obreja, condamnati la sase ani, respectiv cinci ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute. Decizia magistratilor este definitiva. “Respinge, ca nefondate, recursurile in casatie formulate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni, 31 octombrie, ca nefondate, recursurile in casatie formulate de Elena Udrea si Rudel Obreja, condamnati la sase ani, respectiv cinci ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute, a relatat news.ro. Decizia magistratilor este definitiva. „Respinge, ca nefondate,…

- „Respinge, ca nefondate, contestatiile in anulare formulate de contestatorii condamnați Mazare Radu Stefan si Strutinsky Gabriel - Sorin impotriva deciziei penale nr. 14 din data de 3 februarie 2022 pronuntata de Inalta Curte de Casație și Justiție - Completul de 5 Judecatori, in dosarul nr. 1643/1/2020,…

- Magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) au respins, luni, cererile de suspendare a deciziei penale pronunțate de Completul de 5 Judecatori. ICCJ a admis in principiu contestatiile in anulare formulate de catre Radu Mazare si Gabriel-Sorin Strutinsky impotriva deciziei penale nr. 14…

- Minuta incheierii: Respinge, ca inadmisibile, cererile de sesizare a Curtii Constitutionale a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 432 alin. (1) si (4) din Codul de procedura penala, formulate de catre contestatorii Breazu Liberiu Tudor si Udrea Elena Gabriela. In baza…