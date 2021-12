Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie admis, marti, cererea fostului premier Adrian Nastase de a fi reabilitat, acesta urmand sa scape de mai multe interdictii primite dupa ce a fost eliberat conditionat din inchisoare in august 2014. Daca decizia ramane definitiva, acesta poate alege și poate fi ales…

- Adrian Nastase, 71 de ani, fost premier intre 2000 și 2004 și candidat la președinție din partea PSD la alegerile din 2004, a anunțat, intr-o postare pe blogul personal, preluata de G4Media , ca a depus in instanța solicitarea de reabilitare judecatoreasca. Fostul lider PSD a fost condamnat de doua…