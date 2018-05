Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat azi decizia in dosarul DGASPC Teleorman, cauza in care Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, are calitatea de inculpat.Curtea Suprema a stabilit ca pronuntarea sa fie data pe data de 8 iunie. In prezenta cauza, procurorul DNA…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, marti, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.

- Avocatul lui Liviu Dragnea, Marian Nazat, a declarat marti, in fata judecatorilor de la Instanta suprema, ca niciun martor din dosarul DGASPC Teleorman nu spune sa fi auzit de vreo instigare a lui Dragnea si ca acesta nu era abilitat sa controleze Directia. Inalta Curte de Casatie si Justitie…

