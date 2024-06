Stiri pe aceeasi tema

- Studiu realizat de Asociația ANAIS, cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania Asociația ANAIS anunța rezultatele unui studiu care analizeaza violența economica impotriva femeilor victime ale violenței domestice din regiunea București-Ilfov. Cercetarea calitativa, realizata cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania,…

- Doar 1 din 10 agresori poarta brațara de monitorizare in Romania. Practic, anul acesta au fost montate doar 460 de dispozitive, deși au existat peste 4.000 de parteneri abuzivi reclamați la Poliție. Iar oamenii legii, care ar trebui sa recunoasca violența domestica, nu știu sa faca acest lucru.

- Candidatul independent pentru Primaria Cluj-Napoca, Sabin Sarmaș, a declarat ca orașul are nevoie de „infrastructura anti-frica”. El a explicat ca prin aceasta ar putea fi ajutați cei care au fost victimele violenței domestice, persoanelecu adicții și copiii cu nevoi speciale.

- Polițiștii din Alba au efectuat cinci percheziții, dintre care trei intr-o inchisoare, intr-un dosar de inșelaciune prin metoda cunoscuta sub numele de „Accidentul”. Trei deținuți sunt acuzați ca au contactat persoane in varsta, pretinzand ca sunt personal medical, și le-au solicitat bani pentru tratamentul…

- Parlamentul European a adoptat miercuri primele norme care urmaresc sa previna violenta de gen si sa protejeze victimele, in special femeile si victimele violentei domestice, informeaza un comunicat al institutiei de la Strasbourg. Cu 522 voturi pentru, 27 impotriva si 72 abtineri, eurodeputatii au…

- Cel puțin trei oameni au murit, iar alte persoane sunt grav ranite sau date disparute in urma unei explozii puternice produse marți la o hidrocentrala din Italia, in apropiere de Bologna. Printre victime este și un roman.

- Cinci turiști din Ecuador au fost rapiți și omorați pe plaja din Ayampe, in sud-vestul țarii, dupa ce au fost identificați identificați in mod greșit de atacatori drept rivalii lor. Președintele ecuadorian Daniel Noboa și-a exprimat solidaritatea cu familiile celor afectați de tragedie, a relatat news.ro.Presedintele…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, in primele doua luni ale acestui an, in Bucuresti, Prahova si alte 20 de judete au fost emise 2.025 de ordine de protecție pentru victimele violenței domestice. «In 206 situații, a fost pusa in aplicare masura , reprezentand 10,2% din totalul ordinelor de…