Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat ungar responsabil pentru politici nationale Arpad Janos Potapi a reactionat vehement fata de declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor.

- Secretarul de stat ungar responsabil pentru politici nationale Arpad Janos Potapi a declarat intr-un interviu acordat cotidianului "Kronika", referindu-se la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis potrivit carora PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor, ca Iohannis a ajuns…

- Secretarul de stat ungar responsabil pentru politici nationale Arpad Janos Potapi a reactionat vehement fata de declaratia presedintelui Klaus Iohannis potrivit careia PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor.

- Secretarul de stat ungar responsabil pentru politici nationale Arpad Janos Potapi a declarat intr-un interviu acordat cotidianului "Kronika", referindu-se la afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis potrivit carora PSD se lupta in birourile din Parlament sa dea Ardealul ungurilor, ca Iohannis a ajuns…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind inceperea tratativelor pentru un punct de frontiera la Beba Veche. Pe 19 iunie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra unei legi prin care Guvernul…

- Marko Bela, fostul presedinte al UDMR a bagat bațul prin gardul guvernului de la Budapesta condus de premierul Viktor Orban, facand cateva declarații care au șocat nu numai pe susținatorii acestuia, dar și pe politicienii maghiari din Romania. Intr-un interviu acordat de Marko Beka publicației maghiare…

- Romanii care merg in Ungaria vor fi obligați sa stea in carantina pana au doua teste COVID negative, efectuate la interval de 48 de ore. Masura va intra in vigoare de miercuri. Romania nu este totusi singura tara, pentru care Guvernul de la Budapesta pune noi restrictii la frontiere. Ungaria, o destinatie…

- Acesta i-a scris presedintelui CE despre deseurile care ajung in Ungaria pe raurile Somes si Tisa, spunand ca a cerut lui Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski sa intervina, dar dincolo de reafirmarea cooperarii, au fost luate putine masuri efi Presedintele Ungariei, Janos Ader a transmis o scrisoare…