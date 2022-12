Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul de externe ucrainean Andri Melnik a cerut avioane de lupta occidentale si nave de razboi pe langa tancuri, intr-un interviu acordat DPA, in urma angajamentului SUA de a oferi sisteme de aparare aeriana Patriot, transmite Agerpres. Ucraina este foarte recunoscatoare pentru „noii pasi curajosi”…

- Ucraina este foarte recunoscatoare pentru "noii pasi curajosi" facuti de Statele Unite, a declarat Melnik, citat luni de DPA. "Dar este clar: trebuie sparte inca multe tabuuri. Avem nevoie urgent de tancuri occidentale, avioane de lupta, nave de razboi, lansatoare multiple de rachete, munitie", a precizat…

- Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP. "Totul se bazeaza pe politica adversarilor nostri geopolitici, care vor sa imparta Rusia, Rusia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski, care poarta un pulover…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters . ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Rusia a cerut in mai multe randuri sa ia parte la o ancheta internationala cu privire la aceste scurgeri de gaze naturale, in toiul Razboiului rus in Ucraina si pe fondul unei lupte in domeniul gazelor naturale intre Rusia si UE. Presedintele rus Vladimir Putin acuza la 12 pctombrie ca acesta este un…

- Casa Alba analizeaza o interdictie totala, prin ridicarea tarifelor la niveluri atat de punitive incat ar impune o interdictie efectiva, sau prin sanctionarea United Co Rusal International PJSC, compania care produce metalul rusesc, potrivit unor persoane familiare cu luarea deciziilor. Casa Alba a…