- Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei, pentru a realiza un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, generalul Rustam Minnekaiev. El a mai spus…

- Victoria Nuland a anunțat miercuri ca aliații NATO ar putea fi implicați in evacuarea civililor din Mariupol prin formarea unui culoar umanitar.„Exista o oarecare speranța ca rușii ar putea permite” trecerea in siguranța a civililor și a soldaților raniți din Mariupol, a anunțat marți Victoria Nuland,…

- Nicio nava inmatriculata in Rusia nu va mai putea sa acosteze in porturile romanești de la Marea Neagra sau de pe Dunare de duminica, 17 aprilie, a informat TVR, care citeaza Autoritatea Navala Romana. Interdicția, stabilita la nivel european, se va aplica inclusiv iahturilor si ambarcațiunilor de agrement.In…

- Viktor Medvedciuk, politician ucrainean pro-rus care era dat ca fiind succesorul lui Zelenski dupa capitularea Ucrainei, a fost arestat. El a fusese acuzat de inalta tradare pentru desfasurarea de afaceri ilicite in peninsula Crimeea anexata de Rusia, dezvaluirea de secrete de stat si activitați in…

- Ucraina acuza Rusia ca lanseaza in Marea Neagra mine ucrainene, pentru a pune responsabilitatea eventualelor incidente pe seama Ucrainei. Asemenea dispozitive explozive, de fabricație ucraineana, au aparținut Forțelor Navale ale Ucrainei. Ele ar fi fost capturate de Rusia in peninsula Crimeea sau in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a reiterat marti ca guvernul de la Kiev trebuie sa recunoasca "republicile populare" Donetk si Lugansk drept conditie prealabila pentru incheierea "operatiunii speciale" in Ucraina, potrivit Kremlinului, citat de DPA. Kievul trebuie de asemenea sa recunoasca suveranitatea…

- Doua convoaie separate cu echipament militar au fost vazute inaintand spre Donețk in estul Ucrainei din direcția frontierei Rusiei. Rusia are aproape 100% din trupe intr-o poziție pregatita de invazie, a spus un inalt oficial american al apararii, scrie The Guardian.

- Kremlinul continua sa maseze trupe la frontiera estica a Ucrainei, dar si in Belarus si Crimeea, iar tot mai multi analisti spun ca au inteles care este de fapt tactica lui Vladimir Putin. El nu ar vrea anihilarea Ucrainei, ci numai izolarea ei de Marea Neagra si, drept urmare, ajungerea Rusiei la Gurile…