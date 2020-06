Înalt oficial german: ”Alarmă globală falsă. Pericolul Covid-19 a fost supraestimat” Stephan Kohn, autorul raportului, a fost intre timp suspendat din functia detinuta la Ministerul de Interne german. Kohn a declarat politica guvernului federal, in pandemia Corona, drept un fiasco. El scrie despre o „falsa alarma globala”, despre stat ca „unul dintre cei mai mari producatori de fake news” si despre faptul ca, in loc sa previna decesele, masurile luate provoaca mult mai multe victime, ca „pagube colaterale”. Kohn a publicat raportul sau asupra masurilor Corona, ca document oficial al unitatii „Protectia infrastructurii critice”, una dintre cele sase unitati din departamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

