- Peste 67.000 de pranzuri comunitare si petreceri stradale sunt planificate duminica, 7 mai, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii pentru a marca incoronarea regelui Charles al III-lea si a reginei consoarte Camilla. Incepand de la ora locala 15:00 portile Castelului Windsor se vor deschide…

- Prima doamna Jill Biden, care a reprezentat Statele Unite la incoronarea de sambata a regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, a declarat ca a existat "o frumusete deosebita in ceremonie" si ca a fost "pur si simplu uimitor de vazut", relateaza AP, citat de news.ro."Nu va puteti imagina acel…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a ajuns oficial la Londra unde au loc festivitațile pentru incoronarea noului rege al Marii Britanii, Charles. Acesta a postat un mesaj pe rețelele de socializare in care marturisește ca se simte „onorat” ca va participa la acest moment istoric.

- Oricine a calatorit vreodata cu metroul in Marea Britanie a auzit, cu siguranța, celebrul indemn „Mind the Gap” (Atentie pe unde pasiti!). In weekendul dedicat incoronarii regelui Charles al III-lea, acest mesaj va deveni unul special.

- Incoronarea regelui Charles al III-lea se apropie cu pași repezi, iar membrii imediați ai familiei regale fac pregatiri de ultim moment pentru a se asigura ca ceremonia de incoronare se va desfașura fara probleme, scrie International Business Times. Miercuri, familia regala a Marii Britanii a organizat…

- Papa Francisc i-a facut un cadou deosebit regelui Charles, pentru incoronarea de pe 6 mai. Suveranul Pontif i-a daruit regelui Marii Britanii mici fragmente ale crucii pe care a fost rastignit Iisus Hristos.

- A ramas mai putin de o luna pana la incoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Au fost trimise invitatii catre monarhi si reprezentanti ai unor monarhii, presedinti, dar si oameni simpli. Toate detaliile sunt deja puse la punct.

Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica.