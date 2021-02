Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a lansat proiectul „The Highlights”, special pentru apariția artistului la Super Bowl LV Halftime Show. Avand in vedere publicul extrem de numeros de la Super Bowl, editia speciala „The Highlights” este o modalitate inedita de a prezenta fanilor cele mai mari hit-uri marca The Weeknd. Deși…

- Artistul pop finlandez Tomi Saario incepe 2021 cu un nou single. Produs de HitImpulse, echipa germana premiata cu multiple discuri de platina din spatele unor artiști precum Ellie Goulding sau Kygo, „Someone Like You” este o piesa flirty ce imbina hook-uri pop cu riff-uri de chitara, cu un refren ce…

- Jason Derulo anunța lansarea mult așteptatului single ”Lifestyle”, feat. Adam Levine, disponibil de astazi pe toate platformele de streaming și pe YouTube. Jason Derulo este unul dintre cei mai urmariți și ascultați artiști pop&urban, a caștigat 13 certificari de platina RIAA pentru single-urile lansate…

- Dupa ce a a lansat in 2020 primele doua single-uri in aceasta formula, duo-ul Las Olas prezinta publicului „In The End”. Single-ul este un remake cool al renumitului hit „In The End” al trupei Linkin Park și imbina sound-ul deep cu elemente EDM fresh ce te poarta printr-o calatorie in timp, plina de…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…

- Dupa ce au colaborat in urma cu o luna pentru „Imi e dor de tine”, What’s UP iși varsa amarul și impreuna cu Nikolas Sax lanseaza „Barman”, un single despre o dragoste imposibila. Se pare ca dragostea nu ține cont de varsta sau standarde, ci pur și simplu iși alege o ținta și arunca sageata,... View…

- Electronic Arts Inc. lanseaza FIFA 21 pentru PlayStation®5 și Xbox® Series X|S, consolele de noua generație ce urmeaza a fi lansate pe 4 decembrie. Puterea consolelor de noua generație, combinata cu evoluțiile motorului Frostbite™, le asigura jucatorilor timpi de incarcare fulgeratori și imbunatațiri…