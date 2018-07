Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare pe un ton amenintator Belgiei si altor sase state membre UE care fac parte din NATO, in care le cheama la ordine cu privire la angajamentul de a-si creste cheltuielile militare, odata cu apropierea summitului Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat…

- Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare amenintatoare Belgiei si altor sase membri ai Uniunii Europene care fac parte si din NATO pentru a-i chema la ordine in privinta angajamentelor lor de a-si spori cheltuielile militare in ajunul unui summit al Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat…

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi Singapore marti seara la sfarsitul summitului istoric cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni Casa Alba, excluzand astfel ipoteza vehiculata o perioada, conform careia intalnirea va dura doua zile, relateaza AFP. "La sfarsitul…

- Presedintele american, Donald Trump, va parasi summitul G7 din Quebec, cea mai mare provincie din Canada, inainte de incheierea reuniunii grupului tarilor puternic industrializate, a informat vineri Casa Alba, transmit dpa si EFE, care comenteaza ca anuntul vine pe fondul unui schimb aprins de replici…

- Presedintele american Donald Trump va calatori la Bruxelles, pentru a lua parte la o sedinta NATO, programata pentru 11-12 iulie, au declarat doi oficiali ai Casei Albe, miercuri, conform Bloomberg.

- Presedintele american Donald Trump va calatori la Bruxelles, pentru a lua parte la o sedinta NATO, programata pentru 11-12 iulie, au declarat doi oficiali ai Casei Albe, miercuri, conform Bloomberg.

- “NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi”, a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump, relateaza Agerpres , citand AFP. Liderul…

- NATO ii ajuta "mai mult" pe europeni decat pe americani, a afirmat vineri Donald Trump in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu cancelarul german, Angela Merkel, aflata in vizita la Washington, transmite AFP. "NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta…