Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin, autorul a doua goluri la Euro 2024, nu s-a pregatit azi dimineața cu echipa. Unul dintre oamenii de baza ai naționalei a resimțit o „incarcatura” dupa un sezon epuizant. Ar trebui sa-și revina la timp pentru meciul cu Olanda de marți. L-am pierdut pe Nicușor Bancu, suspendat. Asta e clar!…

- Romania intalnește Olanda in optimile Euro pe 2 iulie. Meciul va avea loc la Munchen de la ora 19:00. Naționala lui Edi Iordanescu s-a clasat pe primul loc in grupa E, in timp ce Olanda a mers mai departe de pe locul 3 din grupa D. Presa straina a analizat meciul tricolorilor cu Slovacia, de pe 26 iunie,...…

- Federatia Romana de Fotbal anunta procedura de achizitie a biletelor pentru meciul din optimile de finala de la EURO 2024, Romania – Tarile de Jos.Partida e programata marti, 2 iulie, de la ora locala 18:00 (19.00 - ora Romaniei), la Munchen.

- CARAȘ-SEVERIN – Naționala a terminat la egalitate, 1-1 cu Slovacia, și a incheiat grupa E pe primul loc, cu 4 puncte. In celalalt meci al grupei, Belgia-Ucraina a fost 0-0, iar ucrainenii au fost eliminați! Slovacii ne-au condus cu 1-0, dar baieții lui Edi Iordanescu au luptat eroic și au egalat prin…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, marti, in conferinta de presa premergatoare meciului decisiv Romania-Slovacia, ca el si jucatorii primei reprezentative nu au alta posibilitate in afara calificarii in optimile Campionatului European, relateaza News.ro.“Suntem in fata unui moment istoric pentru…

- Inainte de inceperea meciului oficial, fanii romani au trait o experiența cu adevarat romaneasca. Aceștia au cantat și au sarbatorit participarea la Campionatul European de Fotbal din Germania pe terasele din Munchen. In imagini care au devenit virale, romanii s-au unit pentru a canta imnul național…

- Dupa o prima repriza spectaculoasa, plina de ocazii pe poarta și soldata cu golul lui Nicolae Stanciu in minutul 28, naționala Romaniei a facut un meci spectaculos. In decurs de 5 minute, Romania a inscris din nou, prin Razvan Marin și Denis Draguș. Meciul s-a incheiat 3-0 pentru naționala Romaniei,…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat, luni, la Campionatul European de fotbal, urin fața Ucrainei pe pe Allianz Arena din Munchen. Cu doar cateva ore inainte de inceperea meciului, Federația de Fotbal din Ucraina a facut o gafa de zile mari. Inaintea partidei, Federația Ucraineana de Fotbal a postat…