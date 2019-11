Premierul Viorica Dancila a decis numirea Lilianei Minca în funcția publica de din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct la Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit deciziei, exercitarea funcției are un caracter temporar.



Liliana Minca este unul din traseistii clasici ai politicii romanesti schimband nu mai putin de 6 partide in 6 ani de zile. Minca a fost in Partidul Conservator pana in 2011, in PPDD pana in 2014, a trecut apoi la PND unde a stat doar pana in august 2015, a schimbat macazul pentru UNPR-ul lui Oprea, in PSD pana in 2016 cand…