Înainte să ajungă la spital, Mitică Popescu a stat acasă în frig, de frica facturilor la gaze Genialul actor Mitica Popescu a murit, lasand romanilor o sute de roluri memorabile, in filme, pe scena teatrului, scenete de radio și televiziune, dar și sute de emisiuni la televiziunea publica sub titulatura ”D’ ale lui Mitica”. Artist cu o cariera ce s-a intins pe șase decenii, și Mitica Popescu a trait pe propria-i piele frica romanilor copleșiți in ultimele luni de creșterea colosala a facturilor la utilitați, in special la gaze. Bunul sau prieten, maestrul Dorel Vișan a povestit supararea defunctului artist care a suferit de frig in propria-i casa, una veche, cu sobe de teracota, inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

