- Anca Lungu este insarcinata in sase luni! Cunoscuta prezentatoare TV a parasit pupitrul Observatorului si urmeaza sa plece din tara. Duminica seara a prezentat pentru ultima data stirile Antena 1. Colegii i-au pregatit un montaj cu cele mai frumoase momente petrecute de-a lungul timpului.

- Katie Boyle, o fosta prezentatoare a Eurovision Song Contest, a murit la locuinta ei, la varsta de 91 de ani, a anuntat reprezentantul ei, scrie bbc.com. Boyle, cunoscuta si drept Lady Saunders, a fost o personalitate TV si o actrita britanica, nascuta in Italia, cunoscuta, intre altele, pentru game…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Calvarul continua pentru o cunoscuta prezentatoare de televiziune și actrița. Data afara din imobilul in care locuia, aceasta primește o noua lovitura. Chiar daca și-a pierdut casa, in urma contractarii unui credit in franci elvețieni, datoria acesteia catre banca nu s-a stins in totalitate.Astfel,…

- O noua informatie bomba la inceput de an! O cunoscuta stirista de la Antena 1 a decis sa plece din televiziune. Se cauta deja o noua inlocuitoare! Anca Lungu, una dintre vedetele Antena 1, a anuntat ca demisioneaza. Se pare ca stirista vrea sa plece definitiv din lumea televiziunii, din motive ce tin…