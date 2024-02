Stiri pe aceeasi tema

- Mare incurcatura a ieșit la nivel de conducere a IPJ Argeș, dupa ce Serviciul Resurse Umane, in loc sa scoata la pensie un polițist in varsta de 50 de ani, l-a trimis acasa pe unul de… 30. Deși cel de al doilea, angajat in cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov, nu avea de gand sa […]

- Un baiețel in varsta de 3 ani a cazut in aceasta dimineața de la etajul 5 al unui bloc din Sibiu. Copilul a fost preluat de un echipaj SMURD in stare critica. Potrivit ISU Sibiu, un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgența pe strada Barsei din municipiul Sibiu pentru a acorda ingrijiri medicale…

- Tragedie in Argeș, in a doua zi de Craciun! Doua fetițe in varsta de trei și șapte ani au fost grav ranite, dupa ce au fost spulberate de o mașina in comuna Micești, satul Pauleasca.

- O tanara in varsta de 26 de ani din judetul Arges a fost retinuta si risca sa isi petreaca sarbatorile dupa gratii dupa ce a furat zeci de mii de euro si zeci de mii de lei dintr-un seif care apartine tatalui sau.Femeia in varsta de 26 de ani s-a dovedit a fi principalul suspect in cazul furtului…

- Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 7, in localitatea Boita, potrivit IPJ Sibiu. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, un ansamblu tir condus dinspre Ramnicu Valcea spre Sibiu de catre un barbat in varsta de 31 de ani, din judetul…

- Antebrațul gasit noaptea trecuta in zona Dragoslavele din județul Argeș, in apropierea raului Dambovița, aparține, potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, unui barbat in varsta de 53 de ani din București. Ce alt detaliu au mai descoperit anchetatorii.

- Cu puțin timp in urma am fost contactați de dl Iulian Gurițoiu, expert surse deschise, riscuri și amenințari securitate cibernetica in cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC), pentru a adauga in cadrul articolului „Poșta Romana, ținta unei noi campanii de inșelaciune„, publicat…

- In aceasta saptamana, in județul Argeș s-a inregistrat zilnic cel puțin o solicitare pentru stingerea incendiilor izbucnite in gospodariile cetațenilor, ne comunica cei de la ISU, iar int-una dintre situatii o persoana a fost gasita moarta.