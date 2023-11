Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Warsaw and Kyiv announced on Tuesday they had agreed to speed up the transit of Ukrainian cereal exports through Poland to third countries, a first step in resolving their grain war, according to Euractiv. The three-nation agreement between Poland, Ukraine and Lithuania means that Ukrainian grain exports…

- Carmen Iohannis s-a invoit de la ore, marti si miercuri, ca sa plece in SUA impreuna cu Klaus Iohannis, iar colegii ei de la Colegiul National “Gheorghe Lazar” ii tin locul, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Constantin Dinca, potrivit oradesibiu.ro.…

- Președintele Romaniei, dar și președintele Senatului au avut de transmis un mesaj femeilor liberale in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale. Iohannis doar virtual, Ciuca in carne și oase. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 8 septembrie 2023, un mesaj in in cadrul…

- Politistii rutieri au retinut, in minivacanta de Sfanta Maria aproape 4.000 de permise de conducere: 388 pentru consum de alcool si 90 pentru consum de droguri. „Politistii au actionat, atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii, pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor grave de…

- Taifunul Lan se deplaseaza, miercuri, in directie nordica peste Marea Japoniei, dupa ce a provocat ploi torentiale pe principala insula japoneza, lasand in urma 49 de raniti, au anuntat autoritatile guvernamentale, transmite agentia Kyodo. The post Cum arata Japonia dupa Taifunul Lan appeared first…

- Mii de turisti si constanteni au participat, marti, la festivitațile organizate de Ziua Marinei Romane, la Constanta, ceremonii organizate, ca și anul trecut, in condiții speciale de securitate, din cauza razboiului purtat de Rusia in Ucraina, dar și la Marea Neagra. La manifestari au fost prezenți…

- Aproximativ 600.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera sambata, inregistrandu-se cele mai mari valori de trafic din acest an, conform datelor transmise de Politia de Frontiera. Cel mai intens trafic a fost inregistrat la frontiera romano-ungara. ”In data de 12.08.2023, prin punctele de frontiera…