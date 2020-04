Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de Paște sa ne dea forța si ințelepciune pentru a ne bucura de marea sarbatoare dar si pentru a trece cu bine aceasta perioada complicata. In aceste zile, cand sarbatorim Invierea lui Iisus, sa ne indreptam gandurile și acțiunile spre a face mai mult bine aproapelui nostru. Oamenii in nevoie,…

- Astazi, in Sambata Mare, se incheie Postul Paștelui și totodata, și Saptamana Patimilor. In aceasta seara, credincioșii sarbatoresc Invierea lui Iisus și se slujesc Vecernia și Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare. An de an, credincioșii țin cont de mai multe tradiții și obiceiuri. Iata ce trebuie…

- Sambata Mare este ultima zi din Postul Pastelui si din Saptamana Patimilor, dar si ziua in care toti crediciosii asteapta Invierea lui Iisus. In Sambata Mare se slujesc Vecernia si Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi si binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea…

- OrtodoxeSf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie DecapolitulGreco-catoliceSf. cuv. IoanRomano-catoliceJoia Sfanta (Cina Domnului)Sf. Atanasia din EginaCuviosul Ioan, ucenicul Sfantului Grigore Decapolitul, este pomenit in calendarul crestin ortodox…

- 16 aprilie 32,7 miliarde E pentru Romania. Birocrația europeana in afacerea coronaVISULUI. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 16 aprilie s-au nascut Charlie Chaplin, Anatole France, Peter Ustinov, Henry Mancini, Octave Cremazie, Grigore Grigurcu. In calendarul crestin-ortodox fix, pe 16 aprilie…

- Paștele catolic. Peste doua miliarde de credinciosi catolici si protestanti din intreaga lume sarbatoresc duminica Pastele. Anul acesta ceremoniile au loc fara credincioși, in contextul restricțiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus. Papa Francisc a celebrat sambata seara Vigilia Pascala, iar…

- In ziua de 26 martie, creștinii ortodocși sarbatoresc Soborul Sfantului Arhanghel Gabvriil. Aceasta este una dintre cele trei inchinate Sfantului Arhanghel Gavriil, cel care a dat vestea nașterii lui Iisus.

- Postul Pastelui incepe luni, 2 martie. Acesta are loc inaintea Invierii Mantuitorului, iar credinciosii il mai numesc Postul Mare. Postul Paștelui este de 40 de zile, perioada in care credinciosii care vor sa se impartaseasca sunt evita preparatele de origine animala si se gandesc la patimile pe care…